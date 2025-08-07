Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

Дмитро Коробенко на щиті

У бою загинув 21-річний Дмитро Коробенко – боєць стрілецького батальйону поліції Донеччини, старший лейтенант.

Дмитро Коробенко виконав бойове завдання ціною життя,

– наголосили в поліції.

За 3 дні захисникові мало виповнитися 22 роки. Без тата залишилась 8-місячна донечка.

Дмитро народився в селі Урзуф, яке нині окуповане російськими загарбниками. У поліції розповідають, що він був цілеспрямований, відважний, мріяв стати легендою карного розшуку.

Після навчання почав працювати оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 у Дружківці Краматорського районного управління поліції.

Дмитро прагнув захистити рідну землю від зла, перш за все, від окупантів. Долучився до батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Показав себе гідним, непохитним воїном.

Він ішов на завдання з думками про сім'ю, про донечку та всіх дітей, яких треба врятувати від російської навали. 3 серпня його життя обірвалось,

– розповіли в поліції.

Дмитро був люблячим сином, чоловіком і татом, також опікувався 15-річною сестрою. У поліції наголосили, що колектив втратив відданого правоохоронця, людину з великої літери, для якої чужі життя були на першому місці.

Розділяємо невимовний біль з родиною полеглого Героя. Світла пам'ять навіки!

– зазначили в поліції.

Олексій Балаба назавжди в строю

На передовій також загинув поліцейський Донеччини Олексій Балаба. Капітан боронив Україну від окупантів ц складі

стрілецького батальйону.

Життя правоохоронця обірвалося 3 серпня під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишилось 35 років,

– написали в поліції.

Олексій Балаба народився в селищі Олександрівка. Працював начальником сектору дізнання в поліції Дружківки.

Розумів, що всі сили зараз треба кинути на захист України, тож приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення.

Колеги й побратими Олексія запам'ятають його сміливим, справедливим і відповідальним. Він віддав своє життя, героїчно стримуючи натиск агресора. У захисника залишилися батьки та дружина.

Поліція Донеччини – у жалобі через непоправну втрату. Глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна,

– зазначили в поліції.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських захисників. Вічна пам'ять і слава Героям!