Что известно о погибшем Герое?

Сергей Романович Магла родился 9 января 1990 года. Он вырос в поселке Тарутино (ныне Бессарабское) Болградского района.

Свою жизнь он посвятил службе в правоохранительных органах. После завершения обучения в Одесском государственном университете внутренних дел работал в Болградском райотделе полиции, где прошел путь от инспектора сектора реагирования патрульной полиции до участкового офицера.

Правоохранитель добросовестно заботился о безопасности людей и поддерживал общественный порядок в родном крае. Служба была для него не просто работой, а призванием,

– отметили в полиции.

Сергей Магла / Фото Бессарабского поселкового совета

В июне 2024 года он добровольно вступил в стрелковый батальон полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, чтобы на передовой защищать мирную жизнь в Украине.

Коллеги вспоминают Сергея как хорошего, честного, порядочного и профессионального человека, который всегда был готов помочь и поддержать.

К сожалению, 11 августа 2025 года Сергей погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате российского артиллерийского обстрела.

У воина остались жена, трое маленьких сыновей, самый младший из которых родился всего несколько месяцев назад, а также мать.

Информацию о создании живого коридора и дату захоронения Героя в громаде обнародуют дополнительно.

