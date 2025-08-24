Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Таракановской общины.

Что известно о Павле Диденко?

Павел Диденко (позывной "Зверобой") воевал на фронте с начала российской агрессии. Он защищал Украину 11 лет, прошел Иловайский котел и погиб как герой уже во время полномасштабной войны, держа оборону в Донецкой области. Военный был разведчиком. В АТО Павел Диденко боролся с врагом в Дебальцево, Песках, дальше – под Мариуполем, а также участвовал в боях за Павлопольск и Сорокино Донецкой области.

За свою преданность и защиту государства Павла Диденко наградили орденом "За мужество", орденом "Слава и честь" третьей степени и медалями "За военную службу Украине" и "За участие в бою".

Павел Диденко погиб 9 июля и долгое время считался пропавшим без вести. В четверг, 21 августа, защитник вернулся домой, но, к сожалению, "на щите". По селу проехался траурный кортеж с телом воина.

У защитника была жена и трое детей. Проститься с павшим Павлом Диденко в его родных Турковичах пришли семья, друзья, собратья и неравнодушные жители. Чин похорон состоялся 22 августа, община с почестями провела Героя в последний путь. Павла Диденко похоронили на Аллее Славы в Дубно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Павла Диденко. Вечная память и слава Герою!

