Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Куда летели вражеские дроны?
В Киеве воздушную тревогу объявили еще в 22:56.
Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ написали о движении российских ударных беспилотников в направлении столицы.
БпЛА на Киев с востока,
– говорится в сообщении.
Около 00:24 жители Киева услышали взрывы.
