Что известно о взрывах в Черкасской области?

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА в Черкасском районе объявили в 22:40.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что российские "Шахеды" уже двигаются с Кировоградщины в Черкасскую область.

Около 23:55 жители областного центра услышали взрывы.

В Черкассах и на окраинах города работает ПВО,

– отметили корреспонденты Суспильного.

По состоянию на момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях вражеской атаки на регион.

Какие еще регионы находились под атакой?