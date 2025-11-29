Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи на Черкащині?

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Черкаському районі оголосили о 22:40.

Згодом моніторингові канали повідомили, що російські "Шахеди" вже рухаються з Кіровоградщини на Черкащину.

Близько 23:55 жителі обласного центру почули вибухи.

У Черкасах та на околицях міста працює ППО,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

