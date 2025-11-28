Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 21:00. Повітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА. Вже о 22:41 попередили про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня.
Тієї ж хвилини у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно.
У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Станом на момент публікації місцева влада інформацію стосовно вибухів не коментувала. О 23:03 у місті було гучно вдруге.
Які ще міста атакували дрони?
Удень росіяни атакували дронами Чернігів. Згодом зафіксували падіння "Шахеда" на території одного з підприємств міста. Також у сусідній громаді біля Чернігова російський безпілотник влучив в приватний будинок.
Вже ввечері у Чернігові знову пролунала серія вибухів. Під час повторної атаки "Шахед" влучив у гаражі неподалік вулиці Робітничої, внаслідок чого виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає.
Крім того, незадовго після цього під ворожим ударом опинилися Суми. Там прогримів вибух. Внаслідок чого в місті було гучно, наразі невідомо, оскільки повідомляли, що загрози для міста не було.