Раніше він був ексмодератором DeepState. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Південну міську територіальну громаду та DeepState.
Що відомо про Богдана Кольцова?
Матрос Богдан Кольцов – мешканець міста Південне на Харківщині. Він народився 15 липня 2000 року.
Хлопець доєднався до команди DeepState ще перед повномасштабним вторгненням у лютому 22 року. У ній він пробув до 2024 року.
У травні 2025 року Богдан вступив до лав ЗСУ. Він виконував бойові завдання у складі 35 ОБрМП. Був оператором обчислювального відділення взводу звукометричної розвідки батареї артилерійської розвідки військової частини А0216.
Загинув захисник 10 серпня 2025 року біля населеного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області.
Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Нехай душа загиблого захисника Богдана знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!
– написали у громаді.
Вічна та світла пам'ять захиснику України!
