Кирилл Гринев погиб на фронте
Воин погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Погиб мой одноклассник Кирилл Гринев... Он с 25 февраля 2022 года ушел добровольцем и прошел весь Ад. Только по нашей переписке можно смонтировать полнометражный фильм... Покойся, Друг…
– написал друг военного Андрей Коцяк.
Известно также, что в прошлом году Кирилл Гринев получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области.
Родной брат военного, Анатолий Гринев, также защищал Украину: он пропал без вести на фронте весной 2025 года.
Об обстоятельствах гибели бойца рассказала журналистка Татьяна Витязь, его крестная мама.
Нужно было переместиться на другую позицию и заменить раненого. Планировалось, что пойдет другой боец, напарник Кирилла, но он изъявил желание пойти сам. Находясь на позиции, вечером 26.08.25 на них случайно вышли ка**пы и завязался бой, в результате которого Кириллу в верхнюю часть плеча попала пуля. Кирилл сразу потерял сознание, ему оказали медицинскую помощь, но он умер не приходя в сознание,
– говорится в заметке женщины.
Известно, что у Кирилла осталась дочь.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Гринева. Вечная память!
