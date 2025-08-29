Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Кирилл Гринев погиб на фронте

Воин погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

Погиб мой одноклассник Кирилл Гринев... Он с 25 февраля 2022 года ушел добровольцем и прошел весь Ад. Только по нашей переписке можно смонтировать полнометражный фильм... Покойся, Друг…

– написал друг военного Андрей Коцяк.

Известно также, что в прошлом году Кирилл Гринев получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области.

Родной брат военного, Анатолий Гринев, также защищал Украину: он пропал без вести на фронте весной 2025 года.

Об обстоятельствах гибели бойца рассказала журналистка Татьяна Витязь, его крестная мама.

Нужно было переместиться на другую позицию и заменить раненого. Планировалось, что пойдет другой боец, напарник Кирилла, но он изъявил желание пойти сам. Находясь на позиции, вечером 26.08.25 на них случайно вышли ка**пы и завязался бой, в результате которого Кириллу в верхнюю часть плеча попала пуля. Кирилл сразу потерял сознание, ему оказали медицинскую помощь, но он умер не приходя в сознание,

– говорится в заметке женщины.

Известно, что у Кирилла осталась дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Гринева. Вечная память!

