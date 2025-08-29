24 Канал побывал на официальном открытии памятного места и рассказывает о деталях.

Как состоялось открытие кладбища?

Сегодня, 29 августа, состоялись первые захоронения защитников и защитниц, имена которых остались неустановленными. К почетному мероприятию присоединились председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Президент Владимир Зеленский прибыл на открытие кладбища вместе с журналистами обычным рейсовым автобусом. В дальнейшем такой транспорт ежедневно будет курсировать из Киева до мемориального комплекса – от брендированной остановки на Одесской площади.



Почетное открытие Национального военно-мемориального кладбища / Фото 24 Канал

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подчеркнула, что кладбище развивается поэтапно: первая очередь уже функционирует, вторая – в процессе строительства.

Всего на территории планируют обустроить около 6 тысяч мест для захоронений. Часть из них отведена для воинов, чьи тела идентифицированы и семьи изъявили желание похоронить близких именно здесь, другие – для неизвестных военных, идентификация которых продолжается.

Больше фото с церемониала захоронения погибших на НВМК / Фото 24 канал

Кроме традиционных участков для захоронений, на территории уже построены колумбарные стены на 360 ниш. В следующих очередях строительства планируется установка дополнительных стен, а также архитектурных элементов – главного мемориала, часовни и скульптурных композиций. В частности, предусматривается проведение архитектурного конкурса на создание памятника неизвестному защитнику и защитнице.

Что известно о Национальном военном мемориальном кладбище?