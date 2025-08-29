24 Канал побував на офіційному відкритті пам'ятного місця та розповідає про деталі.

Як відбулося відкриття кладовища?

Сьогодні, 29 серпня, відбулися перші поховання захисників та захисниць, імена яких залишилися невстановленими. До почесного заходу долучилися голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Президент Володимир Зеленський прибув на відкриття кладовища разом із журналістами звичайним рейсовим автобусом. Надалі такий транспорт щодня курсуватиме з Києва до меморіального комплексу – від брендованої зупинки на Одеській площі.



Почесне відкриття Національного військово-меморіального кладовища / Фото 24 Канал

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова підкреслила, що кладовище розбудовується поетапно: перша черга вже функціонує, друга – у процесі будівництва.

Загалом на території планують облаштувати близько 6 тисяч місць для поховань. Частина з них відведена для воїнів, чиї тіла ідентифіковані й родини виявили бажання поховати близьких саме тут, інші – для невідомих військових, ідентифікація яких триває.

Більше фото з церемоніалу поховання загиблих на НВМК / Фото 24 канал

Окрім традиційних ділянок для поховань, на території вже споруджені колумбарні стіни на 360 ніш. У наступних чергах будівництва планується встановлення додаткових стін, а також архітектурних елементів – головного меморіалу, каплиці та скульптурних композицій. Зокрема, передбачається проведення архітектурного конкурсу на створення пам'ятника невідомому захиснику та захисниці.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?