Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Красненську селищну територіальну громаду.

Володимир Дендура загинув на Донеччині

24 серпня 2025 року в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області загинув старший солдат Володимир Дендура, мешканець села Задвір'я Красненської СТГ Золочівського району.

Молодий воїн, сповнений любові до життя і вірності своїй країні, до останнього подиху стояв на захисті рідної землі. Виконуючи бойове завдання, він проявив незламність, мужність та відданість військовій присязі, але отримав поранення, несумісне з життям. Йому було лише 19 років…

– повідомили в громаді.

У Володимира залишилися мама, тато та сестра.

Львівська волонтерка Любов Наконечна розповіла, що Володимир вирушив на фронт одразу після того, як відсвяткував своє 19-річчя.

Хлопчина не бачив Божого світу зовсім, лише нещодавно закінчив школу… Коли дізнаюся от такі новини, то єдине бажання – щоб всі, хто причетний до тієї війни, щоночі зривалися в сні і бачили над собою душі наших дітей, наших найкращих синів,

– йдеться в її дописі.

Попрощалися з Володимиром Дендурою 28 серпня в селі Задвір'я: траурна процесія вирушила від рідної домівки воїна до місцевої церкви, де відбулася заупокійна служба. Провести Героя в останню путь прийшли рідні, друзі, земляки та побратими.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Дендури. Вічна пам'ять!

