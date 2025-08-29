Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Красненскую поселковую территориальную общину.

Владимир Дендура погиб в Донецкой области

24 августа 2025 года в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области погиб старший солдат Владимир Дендура, житель села Задворье Красненской СТГ Золочевского района.

Молодой воин, полон любви к жизни и верности своей стране, до последнего вздоха стоял на защите родной земли. Выполняя боевое задание, он проявил несокрушимость, мужество и преданность военной присяге, но получил ранение, несовместимое с жизнью. Ему было всего 19 лет…

– сообщили в общине.

У Владимира остались мама, папа и сестра.

Львовская волонтерка Любовь Наконечная рассказала, что Владимир отправился на фронт сразу после того, как отпраздновал свое 19-летие.

Парень не видел Божьего мира совсем, только недавно закончил школу... Когда узнаю вот такие новости, то единственное желание – чтобы все, кто причастен к той войне, каждую ночь срывались во сне и видели над собой души наших детей, наших лучших сыновей,

– говорится в ее публикации.

Простились с Владимиром Дендурой 28 августа в селе Задворье: траурная процессия отправилась от родного дома воина в местную церковь, где состоялась заупокойная служба. Провести Героя в последний путь пришли родные, друзья, земляки и собратья.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Дендуры. Вечная память!

