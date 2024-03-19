Так, у міністерстві зазначили, що частиною першою статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу" визначено вичерпний перелік осіб, хто має право бути похований на Національному військовому меморіальному кладовищі.
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Кого саме будуть ховати на цьому кладовищі
Військовослужбовці:
- які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;
- які брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
- Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка".
Щодо ветеранів війни, то на Національному військовому меморіальному кладовищі ховатимуть учасників бойових дій, зокрема, АТО, ООС, повномасштабної війни Росії проти України. Окрім того, осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Також на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть здійснювати перепоховання осіб, визначених законом, що поховані на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, видатних борців за незалежність України у XX століття.
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Хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі:
Коротко, що відомо про НМВК
15 березня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
Зауважимо, 23 березня прем'єр повідомив про ухвалення ключового рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.
Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті. Йдеться про 515 мільйонів гривень, які виділили на будівництво та функціонування у 2024 році.
"Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам'ять", – підкреслив Денис Шмигаль.