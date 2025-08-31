Повідомляє 24 Канал з посиланням на Виноградівську міську раду.

Що відомо про загибель Юрія Уршанського?

На фронті загинув військовослужбовець із Виноградова Юрій Уршанський. Він був командиром самохідної артилерійської батареї.

Воїн загинув 26 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Лук’янівка Запорізької області.

На момент смерті йому було всього 24 роки.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам’ять Герою – Захиснику України", – йдеться у повідомленні.

