Раніше він працював журналістом у столичному виданні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Наш Київ".

Що відомо про Олександра Голяченка?

Олександр Голяченко загинув 3 вересня.

Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене... Любитиму тебе завжди, мій небесний,

— написав батько полеглого воїна Сергій Голяченко.

Видання "Наш Київ" розповіло, що Олександр працював у них з 2020 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії.

На фронт він пішов разом із батьком.

"Для Олександра не було нічого неможливого. Усіх спікерів він сприймав як людей і особистостей, прагнув через тексти передати їхній особистий погляд на життя, щоб читачі відчули за літерами реальну людину, її болі та емоції… Ми будемо пам’ятати його не лише як професійного журналіста, а і як людину з великим серцем", – написали колеги.

Захисника пам'ятатимуть як доброзичливу, щиру, товариську, надійну людину, яка завжди була готова підтримати, зрозуміти та поговорити.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Голяченка. Вічна та світла пам'ять захиснику України!

