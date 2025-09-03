Він повернувся з Німеччини, щоб стати на захист України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Станіслава Грещишина.

Що відомо про Артема Свірідова?

Артем Свірідов народився у 1992 році. Деякий час жив у Німеччині, де працював медбратом в анестезіологічному відділенні інтенсивної терапії.

Він повернувся до України у лютому 2022 року, щоб стати на захист України.

Капітан був командиром 2 штурмової роти 1 батальйону 210 окремого штурмового полку. Він загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання.

Паралельно впродовж 2 років чоловік навчався в Києво-Могилянській академії. До зустрічей він доєднувався онлайн із фронту.

Тепер Артем Свірідов повертається до рідного Києва на щиті.

Його пам'ятатимуть як світлу, чесну, талановиту, щиру та порядну людину.

Ми з ним були добрими знайомими, разом грали в університетській версії рок-опери "Моцарт", брали участь в студентській самодіяльності та підпрацьовували аніматорами в "Мамаєвій Слободі". Я захоплювався його хореографією і для мене він був прикладом справжнього профі в справі, за яку б він не брався... Багато спільних спогадів з ним і від того дуже боляче,

– розповів знайомий полеглого воїна у Facebook.

Похорон відбудеться 6 вересня у столиці.

"Про точну дату, час та місце напишу згодом, коли будуть вирішені всі організаційні питання", – додав Станіслав Грещишин.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і друзям полеглого захисника України Артема Свірідова. Світла та вічна пам'ять!

