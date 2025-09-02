Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Руслана Марцінківа.

Олексій "Еверест" Семків народився 22 грудня 2000 року.

Він був розвідником 3 розвідувального відділення розвідувального взводу 2 штурмового батальйону

Воїн зник безвісти 4 серпня під час виконання бойового завдання.

Поховають його у середу, 3 вересня.

О 10:30 пройде прощання біля дому полеглого воїна на вулиці Федьковича. А об 11 годині розпочнеться прощання у соборі Преображення Господнього.

Поховають оборонця на кладовищі "Дем'янів Лаз".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та друзям полеглого захисника України. Світла та вічна пам'ять!

