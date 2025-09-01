28 серпня на Дніпропетровщині відбулося прощання із полеглим захисником, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також У Чернівцях судмедексперти непритомніли під час розтину репатрійованих тіл військових

Що відомо про загибель Дмитра Кравченка?

Правоохоронець Дмитро Кравченко працював старшим оперуповноваженим у відділенні поліції № 6 Криворізького районного управління поліції. Загалом він віддав службі в органах внутрішніх справ 12 років життя.

У червні 2024 року Дмитро одним із першим ухвалив рішення долучитися до стрілецького полку поліції КОРД та став на захист держави.

Поліцейський загинув 27 травня на Донецькому напрямку. Через запеклі бойові дії його тіло довгий час не могли забрати з поля бою. Лише у серпні тіло загиблого бійця повернули додому, і рідні змогли гідно із ним попрощатися.

Дмитро завжди буде для нас прикладом мужності, сили духу та справжнього бойового братерства. Він до останнього разом з побратимами тримав оборону та давав відсіч ворогу,

– йдеться у повідомленні поліції.

Прощання з Дмитром Кравченком / Фото поліція

36-річного поліцейського провели в останню путь: дивіться відео

Що відомо про втрати України у війні?