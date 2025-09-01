28 августа на Днепропетровщине состоялось прощание с павшим защитником, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также В Черновцах судмедэксперты теряли сознание во время вскрытия репатриированных тел военных

Что известно о гибели Дмитрия Кравченко?

Правоохранитель Дмитрий Кравченко работал старшим оперуполномоченным в отделении полиции № 6 Криворожского районного управления полиции. В целом он отдал службе в органах внутренних дел 12 лет жизни.

В июне 2024 года Дмитрий одним с первых принял решение присоединиться к стрелковому полку полиции КОРД и стал на защиту государства.

Полицейский погиб 27 мая на Донецком направлении. Из-за ожесточенных боевых действий его тело долгое время не могли забрать с поля боя. Только в августе тело погибшего бойца вернули домой, и родные смогли достойно с ним попрощаться.

Дмитрий всегда будет для нас примером мужества, силы духа и настоящего боевого братства. Он до последнего вместе с собратьями держал оборону и давал отпор врагу,

– говорится в сообщении полиции.

Прощание с Дмитрием Кравченко / Фото полиция

36-летнего полицейского провели в последний путь: смотрите видео

Что известно о потерях Украины в войне?