Однак частина тіл – без видимих ушкоджень, тому встановити точну причину смерті наразі не можна, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Чому працівники моргу непритомніли при розтині тіл військових?

За словами начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктора Бачинського, є підозра, що військові могли загинути від отруєння хімічними речовинами. Під час розтину однієї з партій тіл співробітники бюро втрачали свідомість. Тоді було вирішено тимчасово зупинити розтини і закупити спеціальне обладнання для роботи із небезпечними речовинами.

Після того, як судмедексперти почали використовувати протигази, випадків знепритомнення не було. Це ще більше підтвердило підозри щодо наявності отруйних речовин у тілах військових.

Зараз експерти досліджують невідому речовину. Для цього вони працюють переважно з кістками, бо ті зберігають більше інформації.

Без спеціального приладу – мас-спектрометра, який коштує близько 8 мільйонів гривень і дозволяє визначати отрути за годину, аналіз може тривати місяцями. Наразі бюро продовжує працювати зі стандартними методиками.

Що відомо про повернення тіл захисників в Україну?