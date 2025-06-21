Так, помічник диктатора, очільник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський зробив цинічну заяву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Зверніть увагу Непотрібний "родінє": відома особа окупанта, якого передали разом з тілами українських воїнів

Мединський про передання Україні тіл російських солдатів

Помічник Путіна прокоментував заяву глави МВС Ігоря Клименка, який 19 червня повідомив, що під час репатріації тіл загиблих українських захисників росіяни передали Україні тіла своїх же солдатів і офіцерів.

Мединський провів так звану "історичну паралель", а також приплів вигадки радянської пропаганди.

Помічник кремлівського диктатора заявив, що в 1940 році "пропагандисти Йозефа Геббельса" буцімто підкинули документи та свіжі газети до тіл польських офіцерів, щоб звинуватити в їхньому розстрілі НКВС. За версією Мединського, нацистські спецслужби "інсценували" злочин, щоб дискредитувати СРСР.

Глава російської делегації на переговорах цинічно провів аналогію з сучасною ситуацією, абсурдно звинувативши Україну в нібито "розкручуванні історії" про те, що серед переданих 6000 тіл у рамках обміну багато російських солдатів.

Мединський абсурдно заявив, що Київ нібито робить це, аби таким чином "розгойдувати" громадську думку України й "породжувати" уявлення щодо пропорції втрат".

Важливо! Україна має встановлені імена непотрібних "родінє" російських солдатів і офіцерів, яких окупанти змішали з тілами наших захисників під час репатріації. Серед них – одягнений у форму зразка збройних сил Росії військовослужбовець Олександр Бугаєв. При ньому знайшли паспорт, військовий квиток і ще низку важливих документів.



Зауважимо, раніше Володимир Зеленський також заявляв, що агресор під час репатріації передає також тіла своїх же убитих бійців.