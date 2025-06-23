Детальніше про повернення та верифікацією тіл, повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

До теми Ця кількість буде збільшуватись, – Нацполіція про передані Україні тіла росіян

Передача без помилок: як працює механізм

МВС України наголошує, що тіла передаються лише після стовідсоткової відповідності ДНК. За словами Клименка, нині йдеться про три таких тіла. Українська сторона не приймає рішень поспіхом – репатріація проводиться після чіткої ідентифікації, аби не допустити жодного обману.

Ми говоримо зараз про тіла – ті, що ми обстежили, які в нас лежали саме з 2025 року. Чутлива тема, ми не звертали на це увагу. Ми робили свою роботу професійно і відкладались тіла для обміну. В той же час, коли Росія почала інформаційну на нас атаку, ми вийшли з офіційним оприлюдненням нашої роботи, для того, щоб держава-агресор розуміла, за що вона має відповісти,

– наголосив Клименко.

Репатріація тіл та знущання Росії з пам'яті полеглих / Фото з телеграму Ігоря Клименка

Також міністр наголошує, що у мішках, які надходили раніше, неодноразово виявляли рештки українців змішані з тілами та рештками тіл російських солдатів.

Репатріація: як відбуваються обміни тіл

У 2025 році Україна та Росія домовилися про репатріацію тіл загиблих за принципом "6000 на 6000" під час переговорів у Стамбулі. Обміни відбувалися в кілька етапів: 11, 13, 14 та 15 червня. Першу партію тіл передали 11 червня – тоді Україна отримала останки 1212 своїх захисників, полеглих на Сході, Півдні. 13 червня додалися ще 1200 тіл, і стільки ж – у наступні два дні.

Під час цих обмінів українські експерти неодноразово фіксували випадки, коли в одному мішку були рештки кількох осіб. За словами першого заступника голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, часто потрібно кілька експертиз, щоби встановити особу, а іноді – скласти одне тіло з десятків фрагментів.

Тому з огляду на ризик навмисних фальсифікацій, Україна звернулася до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Мета – запустити процес збору біоматеріалу серед громадян країни-агресора, щоб ідентифікувати передані тіла. Найближчим часом мають опублікувати список пунктів забору та інструкцію для запису на здачу ДНК. Це дозволить уникати помилок і забезпечити, щоби ворог справді забирав своїх, а не залишав їх лежати невідомими.