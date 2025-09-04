О печальных известиях сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева и Львовской области.

Что известно о павшем Николае Видомском?

На фронте погиб киевский полицейский Николай Видомский. Как сообщили правоохранители столицы, воин родом из Винницкой области, служил в полиции с 2005 года. В 2024 году поступил в полк полиции особого назначения ГУНП в Киеве.

Герой держал оборону на самых горячих участках фронта, приложив все усилия для приближения победы. В Донецкой области правоохранитель погиб от вражеского артиллерийского обстрела.

Он был не только офицером, но и настоящим патриотом, который до последнего оставался верным Присяге. Коллеги будут помнить Николая как хорошего, искреннего и преданного товарища, надежного командира и профессионала, который всегда приходил на помощь,

– добавили в полиции столицы.

Отмечается, что у павшего полицейского остались жена, две дочери, родители и брат.

Киевский полицейский, положивший жизнь за Украину / Фото Нацполиции

Что известно о погибшем Богдане Верхомии?

Также в Донецкой области, защищая Украину, погиб львовский полицейский Богдан Верхомий. Воин родился во Львове, в полиции служил с 2023 года. Впоследствии защитник присоединился к батальону КОРД во Львовской области.

В мае 2025 года во время контрдиверсионных мероприятий получил ранение и считался пропавшим без вести. Только 2 сентября подтвердили факт его гибели.

Сослуживцы навсегда запомнят Богдана как смелого и надежного бойца, который без колебаний приходил на помощь. Он был искренним человеком, профессионалом своего дела и верным Присяге полицейским,

– выразили соболезнования в полиции.

Герою навсегда 29 лет. У него остались родители и двое младших сестер.

Павший за Украину полицейский / Фото Нацполиции

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и друзьям павших защитников Украины. Светлая и вечная память Героям!

