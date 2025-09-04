О печальных известиях сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева и Львовской области.
Смотрите также Вернулся из Германии в 2022: на войне погиб защитник Украины Артем Свиридов
Что известно о павшем Николае Видомском?
На фронте погиб киевский полицейский Николай Видомский. Как сообщили правоохранители столицы, воин родом из Винницкой области, служил в полиции с 2005 года. В 2024 году поступил в полк полиции особого назначения ГУНП в Киеве.
Герой держал оборону на самых горячих участках фронта, приложив все усилия для приближения победы. В Донецкой области правоохранитель погиб от вражеского артиллерийского обстрела.
Он был не только офицером, но и настоящим патриотом, который до последнего оставался верным Присяге. Коллеги будут помнить Николая как хорошего, искреннего и преданного товарища, надежного командира и профессионала, который всегда приходил на помощь,
– добавили в полиции столицы.
Отмечается, что у павшего полицейского остались жена, две дочери, родители и брат.
Киевский полицейский, положивший жизнь за Украину / Фото Нацполиции
Что известно о погибшем Богдане Верхомии?
Также в Донецкой области, защищая Украину, погиб львовский полицейский Богдан Верхомий. Воин родился во Львове, в полиции служил с 2023 года. Впоследствии защитник присоединился к батальону КОРД во Львовской области.
В мае 2025 года во время контрдиверсионных мероприятий получил ранение и считался пропавшим без вести. Только 2 сентября подтвердили факт его гибели.
Сослуживцы навсегда запомнят Богдана как смелого и надежного бойца, который без колебаний приходил на помощь. Он был искренним человеком, профессионалом своего дела и верным Присяге полицейским,
– выразили соболезнования в полиции.
Герою навсегда 29 лет. У него остались родители и двое младших сестер.
Павший за Украину полицейский / Фото Нацполиции
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и друзьям павших защитников Украины. Светлая и вечная память Героям!
Кого недавно Украина потеряла на фронте?
Командир штурмовой роты Артем Свиридов погиб 28 августа во время боевого задания. В феврале 2022 года он вернулся из Германии, чтобы стать на защиту Родины.
На войне погиб разведчик из Ивано-Франковска Алексей Семкив, позывной "Эверест".
В Днепропетровской области состоялось прощание с 36-летним полицейским Дмитрием Кравченко, который погиб в Донецкой области 27 мая. Его тело долго не могли забрать с поля боя.