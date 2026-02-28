Об этом сообщил Тростянецкий сельский голова Михаил Цихуляк.
Что известно о Василии Гаврише?
Василий Гавриш родился 7 августа 1980 года.
В 2015 – 2017 годах он участвовал в антитеррористической операции.
А с мая 2022 – снова пошел защищать Украину. За эти годы он воин выполнял боевые задачи на Сумском, Запорожском, Николаевском и Харьковском направлениях.
Василий Гавриш погиб в результате минно-взрывных травм, полученных во время выполнения боевого задания на Купянском направлении 25 февраля.
Прощаться с защитником будут в субботу, 28 февраля, во Львове:
- в 11:00 – чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла,
- около 11:40 – церемония прощания на площади Рынок,
- в 12:00 – захоронение на новом кладбище погибших воинов.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Гавриша. Вечная память защитнику Украины!
