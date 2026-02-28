Об этом сообщил Тростянецкий сельский голова Михаил Цихуляк.

Что известно о Василии Гаврише?

Василий Гавриш родился 7 августа 1980 года.

В 2015 – 2017 годах он участвовал в антитеррористической операции.

А с мая 2022 – снова пошел защищать Украину. За эти годы он воин выполнял боевые задачи на Сумском, Запорожском, Николаевском и Харьковском направлениях.

Василий Гавриш погиб в результате минно-взрывных травм, полученных во время выполнения боевого задания на Купянском направлении 25 февраля.

Прощаться с защитником будут в субботу, 28 февраля, во Львове:

в 11:00 – чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла,

около 11:40 – церемония прощания на площади Рынок,

в 12:00 – захоронение на новом кладбище погибших воинов.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Гавриша. Вечная память защитнику Украины!

