Об этом сообщил бывший городской голова Ривне Александр Третьяк.
Смотрите также Гибель экс-главы Укрэнерго Брехта: полиция открыла уголовное производство
Что известно о смерти Александра Курсика?
Третьяк сообщил, что в течение последних двух недель врачи боролись за жизнь депутата, однако, к сожалению, "чуда не произошло". Он признался, что учился вместе с ним в одном университете, и еще тогда Александр отличался от других.
В городском совете он был активным депутатом, неравнодушным, инициативным. А с началом полномасштабного вторжения без колебаний стал в ряды ВСУ. Не прятался за статусами, не искал оправданий, сделал выбор в пользу страны,
– говорится в сообщении.
По его словам, у Александра остались жена Евгения и трое детей. Бывший чиновник выразил соболезнования семье мужчины.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Александра. Светлая память.
Кого еще потеряло Ровно?
Ранее стало известно, что на фронте под Бахмутом погиб археолог, реставратор и ученый из Ровно Алексей Войтюк. С 2023 года его считали пропавшим без вести. Сообщали, что у воина остались дочь и жена.
До этого в Ровно попрощались с военным Александром Подвишенным. Отмечали, что украинский ахисник погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области и долгое время считался пропавшим без вести.
Также в Донецкой области, защищая Украину от российской агрессии, погиб солдат Алексей Павлюк из Ровенской области. В течение долгого периода его тоже считали пропавшим без вести. На момент гибели ему было 58 лет.