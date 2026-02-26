Об этом сообщил бывший городской голова Ривне Александр Третьяк.

Что известно о смерти Александра Курсика?

Третьяк сообщил, что в течение последних двух недель врачи боролись за жизнь депутата, однако, к сожалению, "чуда не произошло". Он признался, что учился вместе с ним в одном университете, и еще тогда Александр отличался от других.

В городском совете он был активным депутатом, неравнодушным, инициативным. А с началом полномасштабного вторжения без колебаний стал в ряды ВСУ. Не прятался за статусами, не искал оправданий, сделал выбор в пользу страны,
– говорится в сообщении.

По его словам, у Александра остались жена Евгения и трое детей. Бывший чиновник выразил соболезнования семье мужчины.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Александра. Светлая память.

Кого еще потеряло Ровно?

  • Ранее стало известно, что на фронте под Бахмутом погиб археолог, реставратор и ученый из Ровно Алексей Войтюк. С 2023 года его считали пропавшим без вести. Сообщали, что у воина остались дочь и жена.

  • До этого в Ровно попрощались с военным Александром Подвишенным. Отмечали, что украинский ахисник погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области и долгое время считался пропавшим без вести.

  • Также в Донецкой области, защищая Украину от российской агрессии, погиб солдат Алексей Павлюк из Ровенской области. В течение долгого периода его тоже считали пропавшим без вести. На момент гибели ему было 58 лет.