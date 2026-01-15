У воина остались дочь и жена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровенский областной краеведческий музей и археолога Андрея Бардецкого.

Археолог Андрей Бардецкий рассказал, что 25 февраля 2022 года должна была открыться выставка по результатам сезона исследований Алексея Войтюка. Однако ученый присоединился к рядам ТрО.

По словам Бардецкого, перед началом войны Алексей был единственным квалифицированным реставратором и наиболее плодовитым полевым археологом на Волыни, он ежегодно организовывал выставки по результатам сезона исследований.

Прошло почти три долгих года от его исчезновения без вести под Бахмутом в Донецкой области в 2023 году и только сейчас жену, которая сама растит маленькую дочь, сообщили о подтвержденной гибели воина.

Алексей Войтюк погиб на войне / Фото из соцсетей Ровенского областного краеведческого музея

Наша гордость и наш рыцарь – археолог от Бога, талантливый реставратор, увлекательный музейщик, известный ученый, верный коллега и друг, мужественный и смелый Защитник Украины Алексей Войтюк возвращается на щите,

– написали представители музея.

Там добавили, что это ужасная, болезненная и невосполнимая потеря для семьи Алексея, для всего музейного сообщества, для культурного наследия, истории и науки Украины. А также выразили искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам павшего Героя.

