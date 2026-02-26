Про це повідомив колишній міський голова Рівного Олександр Третяк.

Що відомо про смерть Олександра Курсика?

Третяк повідомив, що протягом останніх двох тижнів лікарі боролися за життя депутата, проте, на жаль, "дива не сталося". Він зізнався, що навчався разом із ним в одному університеті, і ще тоді Олександр вирізнявся з-поміж інших.

У міській раді він був активним депутатом, небайдужим, ініціативним. А з початком повномасштабного вторгнення без вагань став до лав ЗСУ. Не ховався за статусами, не шукав виправдань, зробив вибір на користь країни,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, в Олександра залишилися дружина Євгенія та троє дітей. Колишній посадовець висловив співчуття сім'ї чоловіка.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Олександра. Світла пам'ять.

