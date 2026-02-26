Про це пише Суспільне.

Як триває розслідування смерті Брехта?

Про відкриття кримінальної справи щодо смерті Олексія Брехта журналістам повідомили у Національній поліції України на їхній запит.

Правоохоронці зазначили, що розслідують справу за статтею 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

З відповіді також йдеться, що досудове розслідування розпочалося у день смерті Брехта і триває досі.

Що відомо про загибель ексочільника Укренерго?