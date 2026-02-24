Указ про присвоєння звання з'явився 24 лютого на офіційному сайті президента Вододимира Зеленського.

Що відомо про Брехта?

У 2024 – 2025 роках він тимчасово виконував обов'язки голови правління НЕК "Укренерго", відповідаючи за експлуатацію, відновлення, захист та модернізацію магістральної мережі передачі електроенергії.

Під його керівництвом фахівці Укренерго навчилися замінювати магістральні трансформатори в 4 – 6 разів швидше, ніж це роблять оператори в європейських енергосистемах, а також безпечно працювати під напругою 750 кВ.

Саме за часів Брехта були розроблені конструкції спеціальних захисних укриттів для трансформаторів та підземних диспетчерських пунктів.

Так, Володимир Зеленський відзначив Олексія Брехта орденом Держави та присвоїв йому звання Героя України за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, а також за самовіддане служіння Українському народові.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (посмертно),

– мовиться в указі.

У Міністерстві енергетики його згадують як надзвичайно мудрого керівника, талановитого фахівця-енергетика та людину з непохитною, сталевою волею, яка до останньої миті залишалася відданою своїй справі та Україні.

Рішення про нагородження Брехта прокоментували в Укренерго. Там зазначили, що найвища офіційна державна нагорода – це заслужене визнання його видатних заслуг як блискучого інженера, ефективного керівника та людини, яка 24 роки свого життя присвятила енергетиці.

Він був ключовою постаттю у всіх процесах, пов'язаних зі швидким відновленням та зміцненням стійкості української енергосистеми. І навіть загинув Олексій Олександрович там, де його дуже часто можна було зустріти – на об'єкті, що відбудовувався після чергової російської атаки,

– поділилися спогадами про колегу в Укренерго.

