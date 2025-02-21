Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

До теми По енергетиці летить все, що є у Росії, окрім ядерної зброї, – Міненерго

Що відомо про загибель енергетика від ворожого обстрілу

У Міненерго розповіли, що Геннадій Мусатов працював в компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі" машиністом автокрана.

Під час відновлення електромережі, пошкодженої обстрілами, ремонтна бригада енергетиків потрапила під повторний обстріл. Окупанти влучили в автокран, за кермом якого перебував Геннадій Васильович,

– зазначили у міністерстві.

На момент загибелі Геннадію Мусатову було 56 років, з яких 20 років він працював в енергетичній сфері.

"Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять усім, хто віддав у боротьбі за світло найцінніше – своє життя", – мовиться у повідомленні.

24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким загиблого енергетика Геннадія Мусатова.