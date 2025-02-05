Відповідну інформацію повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі в Європейській бізнес-асоціації у середу, 5 лютого, передає 24 Канал з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як Росія б'є по енергетиці

Міністр розповів, що після набуття обстрілів енергосистеми регулярного характеру з 22 березня 2024 року кількість масованих атак вже досягла 15. Найбільш масштабними були атаки 26 серпня 2024 року та 13 грудня того ж року. Тоді ворог випустив 236 ракет і БпЛА та 300 повітряних цілей відповідно.

Сьогодні по енергетиці летить все, що у них є, окрім ядерної зброї,

– наголосив він.

Герман Галущенко пояснив, що такі масовані обстріли відрізняються від щоденних по складності та кількості зброї, яку використовує Росія. Також він наголосив, що економічної доцільності в масованих обстрілах немає, оскільки були удари, які обходилися, за підрахунками військових в 1,3 мільярда доларів.

"Ворог не рахує гроші. У 2022-2023 роках вони переважно використовували "Шахеди", щоб знищити, наприклад, трансформатор. Порівнюючи вартість "Шахеда" і трансформатора, можна зрозуміти, що це, очевидно, економічно обґрунтований удар", – зауважив український посадовець.

За його словами, впродовж 2024 року приблизно 1,7 тисячі одиниць ракет та дронів було застосовано по енергетиці, тільки за час з 17 листопада по сьогодні використали близько 950. Водночас він підкреслив, що цілісність та стабільна робота енергосистеми забезпечується завдяки енергетикам.

Галущенко каже, що їм вдається швидко відновлювати пошкодження, попри ризик для життя, якому піддаються, коли лагодять обладнання під напругою та під тиском. Він відзначив, що енергетика встоїть у 2025 році й що з допомогою ЗСУ вдасться уникнути важких наслідків навіть від масованих ударів.