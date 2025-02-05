Соответствующую информацию сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации в среду, 5 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Генераторы войны: как Украина до сих пор со светом и сколько это стоило бюджету – анализ

Как Россия бьет по энергетике

Министр рассказал, что после приобретения обстрелов энергосистемы регулярного характера с 22 марта 2024 года количество массированных атак уже достигло 15. Наиболее масштабными были атаки 26 августа 2024 года и 13 декабря того же года. Тогда враг выпустил 236 ракет и БпЛА и 300 воздушных целей соответственно.

Сегодня по энергетике летит все, что у них есть, кроме ядерного оружия,

– подчеркнул он.

Герман Галущенко объяснил, что такие массированные обстрелы отличаются от ежедневных по сложности и количеству оружия, которое использует Россия. Также он отметил, что экономической целесообразности в массированных обстрелах нет, поскольку были удары, которые обходились, по подсчетам военных в 1,3 миллиарда долларов.

"Враг не считает деньги. В 2022-2023 годах они преимущественно использовали "Шахэды", чтобы уничтожить, например, трансформатор. Сравнивая стоимость "Шахеда" и трансформатора, можно понять, что это, очевидно, экономически обоснованный удар", – отметил украинский чиновник.

По его словам, в течение 2024 года примерно 1,7 тысячи единиц ракет и дронов было применено по энергетике, только за время с 17 ноября по сегодня использовали около 950. В то же время он подчеркнул, что целостность и стабильная работа энергосистемы обеспечивается благодаря энергетикам.

Галущенко говорит, что им удается быстро восстанавливать повреждения, несмотря на риск для жизни, которому подвергаются, когда чинят оборудование под напряжением и под давлением. Он отметил, что энергетика устоит в 2025 году и что с помощью ВСУ удастся избежать тяжелых последствий даже от массированных ударов.