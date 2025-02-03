Украинский опыт без преувеличения является уникальным для мировой истории. Не стоит обесценивать и забывать, что мы – первая страна, гражданская жизнь которой во время войны на длительные периоды полностью переходила на генераторы.

Как только россияне поняли безрезультатность собственных попыток за три дня взять Киев, они начали целиться по энергетике, чтобы превратить жизнь обычных людей в ад. Несмотря на это, по состоянию на конец третьего года большой войны длительных отключений света на далеких от линии фронта территориях нет. Хотя и генераторы стоят наготове.

В серии публикаций "Бюджеты войны", приуроченной к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения, 24 Канал рассказывает о том, что стало для нас важным за время противостояния с врагом. В этом материале сосредоточимся на генераторах.

Мы провели анализ закупок соответствующего оборудования на Prozorro; посчитали, сколько каждый из регионов потратил средств на генераторы; а также пообщались с экспертом по поводу нынешней ситуации в энергетике и того, что нас ожидает в ближайшие годы.

Миллиарды на свет: что показывает анализ тендеров

На войне всегда побеждает тот, кто лучше приспосабливается. Россия хотела погрузить нас в темноту – вместо этого мы быстро наладили систему резервного питания. В частности, генераторы стали спасательным кругом для больниц, водоканалов, предприятий и целых городов. Без них Украина могла оказаться в темноте – как физически, так и экономически.

Согласно данным на Prozorro, за почти три года большой войны Украина потратила на генераторы более 12,5 миллиарда гривен. Всего было объявлено 37 866 тендеров с общей ожидаемой стоимостью 23,6 миллиарда гривен. Но не все закупки дошли до подписания контрактов – около 11% из них не состоялись.

Среди лидеров по закупкам – Киевская, Харьковская и Днепропетровская области, которые потратили на генераторы более 1 миллиарда гривен каждая. Львовская, Винницкая, Одесская, Полтавская и Запорожская – в пределах от 300 до 500 миллионов гривен. А вот Луганщина и Херсонщина из-за близости к фронту имели наименьшие расходы – 14 и 28 миллионов соответственно.

В то же время директор Центра энергетических исследований Александр Харченко отмечает, что генераторы – это последний уровень резервного питания. Основные уровни обороны включают ПВО, фортификации, противодействие дронам, мобильные группы энергетиков. Однако генераторы обеспечивают критическую инфраструктуру. Если город без генераторов останется без отопления зимой, он может стать непригодным для жизни.

Стоит различать генераторы коммунальных предприятий, которые поддерживают работу критической инфраструктуры, и генераторы малого бизнеса. Вклад генераторов в общую систему незначительный – они покрывают до 5% общего потребления электроэнергии. Однако они играют критическую роль в обеспечении жизнедеятельности городов во время перебоев с питанием.

Генераторы по цене золота: пики закупок

Едва ли не с начала полномасштабного вторжения Россия сделала ставку на энергетический террор. Массированные атаки начались осенью 2022 года – оккупанты пытались погрузить страну в холод и хаос. Отключения света стали нормой, но не превратились в катастрофу. И не последнюю роль в этом сыграли именно генераторы.

Именно на тот этап, согласно нашему анализу, приходится первый из трех пиковых периодов за три года войны, когда государство тратило больше всего средств на закупку генераторов. Четыре с половиной миллиарда – именно на такую сумму только в октябре, ноябре и декабре 2022 года заключили договоров.

Когда в октябре-ноябре начались массированные атаки на энергосистему, это стало беспрецедентным вызовом. Ни одна страна в мире не сталкивалась с такими ударами. Мы действовали в условиях неопределенности, часто под обстрелами,

– рассказывает директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Эксперт добавляет, что одной из самых больших проблем в то время было разрушение высоковольтных автотрансформаторов, которые весят от 150 до 220 тонн и производятся от 8 месяцев до полутора лет. Нужно было оперативно находить резервы, перераспределять оборудование в пределах страны, а также привлекать международную помощь.

Второй пик закупок пришелся на ноябрь 2023 года. С первой пиковой суммой расходов он не сравнится и близко – всего генераторов тогда закупили на 580 миллионов. Однако было заметно, что украинцы усвоили опыт зимы 2022 года, когда света могло не быть часами.

После ошибок и приобретенного опыта предыдущей зимы ситуация была значительно более управляемой. Удары по энергосистеме наносили ущерб, но мы научились быстрее восстанавливать инфраструктуру. Однако весной 2024 года Россия изменила тактику – начались атаки на генерирующие мощности, что повлекло значительные разрушения,

– рассказывает эксперт Харченко.

Третий пик начался в июне 2024-го после тревожной весны и продолжается до сих пор. В целом лето 2024-го было аномально жарким и сопровождалось отключениями из-за интенсивного использования людьми кондиционеров. Затем наступила осень, а с ней опасения относительно очередной волны атак на энергетику и холодную зиму. Но блэкаута не произошло. По словам эксперта, для него это было очевидным.

На самом деле у меня опасений относительно блэкаута не было. Было понимание, что делается для предотвращения последствий российских атак. Было реализовано много мероприятий: более тесная координация с противовоздушной обороной, физическая защита объектов энергетики, фортификационные сооружения для защиты от дронов и ракет, создание аварийных бригад, формирование резервов оборудования, что позволило быстро восстанавливать питание.

Также специалисты разработали планы реагирования – оперативные отключения определенных участков сети для предотвращения каскадных отказов. Как результат, несмотря на пять волн атак, произошедших за прошедшие месяцы, сотни выпущенных ракет и дронов, украинцы получают электроэнергию без ограничений даже в холодную погоду. Ситуация остается полностью контролируемой.

Сколько удалось сэкономить, несмотря на скандалы

К сожалению, не во всех случаях поставки этого критически важного оборудования – генераторов – происходило честно и прозрачно. Рассмотрим несколько самых громких скандалов, связанных с закупкой генераторов в разных регионах Украины и даже за ее пределами. Но будет в этом блоке и о хорошем – мы посчитали, сколько удалось сэкономить бюджетных средств.

В октябре 2024 года на Житомирщине разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке генераторов. По версии следствия, исполняющий обязанности председателя одного из сельских советов вместе с сообщниками приобрел 11 генераторов по завышенным ценам, что привело к убыткам в размере почти 2 миллиона гривен. Более того, часть оборудования вообще не была поставлена, а документы – сфальсифицированы. Обвиняемые предстали перед судом по обвинению в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге.

Также директора одного из департаментов Днепровского городского совета уличили в растрате более 3,5 миллиона гривен при закупке генераторов для нужд военных. В Офисе Генпрокурора отмечали, что чиновник умышленно приобрел оборудование по заведомо завышенным ценам, что нанесло значительный ущерб местному бюджету. Сейчас продолжается досудебное расследование, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, на Киевщине бывшему начальнику одного из коммунальных предприятий сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей убытки в более 400 тысяч гривен. Как утверждает полиция, подозреваемый подписал договор на закупку генератора без проверки обоснования его стоимости, что привело к переплате бюджетных средств. Следствие продолжается, а чиновнику грозит до 5 лет заключения.

Однако коррупция и скандалы существуют не только в Украине. В августе 2024 года польские СМИ взорвались новостью о коррупционном скандале, связанном с поставкой генераторов для Украины. Бывшего главу Государственного агентства стратегических резервов Польши, Михала Кучмеровского, обвинили в содействии контракту на закупку генераторов ненадлежащего качества. Европейский Союз выделил грант в размере 114 миллионов евро на эти цели, но, похоже, вместо передачи оборудования Украине генераторы были переданы польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского. Прокуратура Польши объявила чиновника в розыск, подозревая в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Не без хороших новостей! Во-первых, коррупционные случаи не остаются без внимания правоохранительных органов. Во-вторых, все же удалось сэкономить немалую сумму бюджетных средств на закупке генераторов. Наш анализ с помощью Prozorro показал, что суммарная разница между ожидаемой стоимостью и победным предложением составила 530 миллионов гривен. А это более полумиллиарда бюджетных средств.

Как много лет будут нужны генераторы

Хотя украинские энергетики работают 24 на 7 и делают невозможное, чтобы в украинских домах был свет, – все же генераторы, по словам эксперта Харченко, будут нужны еще в течение нескольких следующих лет. И даже если мы рассматриваем сценарий окончания войны в ближайшей перспективе, надеяться на полную стабилизацию ситуации в энергетической системе не стоит.

Даже если бы война завершилась сегодня, энергетическая система еще несколько лет оставалась бы в нестабильном состоянии. Отключения возможны и летом, и зимой еще несколько лет. Восстановление генерирующих мощностей займет 3-4 года, поэтому риски отключений будут оставаться независимо от военной ситуации.

Следует помнить, что Украина потеряла значительную часть генерации – и угольной, и гидроэлектростанций. Запорожская АЭС, которая могла бы дать значительный ресурс, остается под оккупацией. Кроме того, летом проходят плановые ремонты энергоблоков, в частности на атомных станциях, которые должны быть в лучшем состоянии для зимы. Из-за этого также могут быть отключения.

В конце концов, генераторы стали не просто техническим решением, а символом нашей адаптивности и способности держать удар. Они не заменят стабильную энергосистему, но без них страна могла бы оказаться во тьме – и буквально, и стратегически. Впереди еще годы восстановления, новые вызовы и битва за энергетическую безопасность. Но главное – мы уже доказали, что даже в самые темные времена можем оставаться со светом.

О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro. Отбор тендеров осуществлялся по ключевому слову "генератор". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.12.2024.