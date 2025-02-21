Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Что известно о гибели энергетика от вражеского обстрела

В Минэнерго рассказали, что Геннадий Мусатов работал в компании "ДТЭК Днепровские электросети" машинистом автокрана.

Во время восстановления электросети, поврежденной обстрелами, ремонтная бригада энергетиков попала под повторный обстрел. Оккупанты попали в автокран, за рулем которого находился Геннадий Васильевич,

– отметили в министерстве.

На момент гибели Геннадию Мусатову было 56 лет, из которых 20 лет он работал в энергетической сфере.

"Министерство энергетики выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память всем, кто отдал в борьбе за свет самое ценное – свою жизнь", – говорится в сообщении.

24 Канал также выражает соболезнования родным и близким погибшего энергетика Геннадия Мусатова.