Вбитих росіянами енергетиків НЕК "Укренерго" звали Дмитро Камінний і Максим Шаргородський. Вони працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області, в яку сьогодні був скерований прямий ворожий удар, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго і Міненерго.

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Що відомо про загиблих енергетиків

Повідомляється, що Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював в НЕК цілих 16 років. Спершу був електромонтером з обслуговування підстанції, а за кілька років сав черговим інженером. До трагічної події Дмитро Камінний вже 12 років працював диспетчером підстанції.

Дмитро був професіоналом високого рівня, надійним другом. У нього залишилась 10-річна донька,

– розповіли у компанії.

Іншому загиблому – Максиму Шаргородському – було 44 роки. Енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. З 2005 року працював на підстанції, прийшовши електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв, за 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС, був досвідченим фахівцем.

З початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилась 14-річна донька.

Висловлюю співчуття родинам та друзям загиблих. Втрачати близьких людей – завжди боляче. А раптова смерть від ворожих ракет – ще більш гірка втрата… Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя,

– відреагував на трагедію тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Укренерго Олексій Брехт.

До слова, внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини у регіоні зникло світло і водопостачання.