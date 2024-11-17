У частині Одеси зникло світло після вибухів, які пролунали близько 7:04. Разом зі світлом у деяких районах Одеси зникли вода та опалення, передає 24 Канал із посиланням на обласну прокуратуру.

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Є загиблі та поранені

Складними та трагічними для кількох українських регіонів виявилися ніч і ранок 17 листопада. Росія вдарила по нашій країні 120 ракетами й 90 безпілотниками. Без жертв чергова атака ворога не минула для Одещини.

Вранці росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі області. Як наслідок – загинули двоє співробітників енергооб’єкта.

Також в Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Постраждав 17-річний хлопець, його з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Наслідки удару по Одещині / Фото прокуратури