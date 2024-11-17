Як повідомляють Повітряні сили, окупанти запустили по Україні 120 ракет і 90 безпілотників, передає 24 Канал.

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Масована атака на столицю

Ніч і ранок 17 листопада значна кількість киян провела в укриттях. У столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин. Над небом у Києві були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон" до десятка ударних БпЛА. Київ кілька разів здригався від вибухів.

Міська влада повідомляла про роботу ППО. Внаслідок атаки в Печерському районі пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов зробив фото поруч з багатоквартирним будинком, пошкодженим внаслідок атаки. На ньому – чоловік із немовлям.

Чоловік із немовлям під час удару по Києву / Фото Ян Доброносов "Телеграф"

В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. Є інформація також про поранених.

Як кияни провели ніч і ранок 17 листопада / Фото Telegraf