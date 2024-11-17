Водночас кількість постраждалих збільшилася до 7. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в етері телемарафону.

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Росія забрала життя вагітної жінки

Вночі та зранку окупанти здійснили масовану атаку Миколаєва за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів, орієнтовно впродовж з 04:00 до 05:00. Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об’єкт цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожого удару по місту є двоє загиблих, одна з них була вагітною.

У нас збільшилася кількість постраждалих до 7. Дві жінки, на жаль, загинули. Одна з них була вагітною,

– сказав Кім.

Що відомо про обстріл Миколаєва

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили близько 04:33. Повітряні сили попереджали про групи "Шахедів" у напрямку Миколаєва. Уже через кілька хвилин пролунали вибухи. Близько 04:50 були повторні.

Згодом голова ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру, зокрема житловий сектор. Спершу повідомляли про 4 поранених дорослих та 2 дітей.