Внаслідок обстрілу росіян є загиблі та поранені. 24 Канал пише з посиланням на главу Миколаївської ОВА, що ворог атакував місто декількома хвилями.

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У Миколаєві зросла кількість жертв

На жаль, в Миколаєві внаслідок атаки "Шахедів" загинула ще одна жінка. Горіть в пеклі, м***оти,

– написав глава ОВА.

Перед цим Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула одна жінка. Також ще четверо дорослих та двоє дітей зазнали поранень.

Вороги своїм обстрілом пошкодили:

приватні житлові будинки,

багатоповерховий будинок,

легкові автомобілі,

торговий центр,

об'єкт інфраструктури.

Також у Миколаєві виникло декілька пожеж.

Мер міста Олександр Сєнкевич заявив, що Росія вкотре атакувала цивільну інфраструктуру, а саме – приватний сектор.