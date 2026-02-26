Об этом пишет Суспильне.

Как идет расследование смерти Брехта?

Об открытии уголовного дела по смерти Алексея Брехта журналистам сообщили в Национальной полиции Украины на их запрос.

Правоохранители отметили, что расследуют дело по статье 272 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Из ответа также говорится, что досудебное расследование началось в день смерти Брехта и продолжается до сих пор.

Что известно о гибели экс-главы Укрэнерго?