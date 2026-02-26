Об этом пишет Суспильне.
Как идет расследование смерти Брехта?
Об открытии уголовного дела по смерти Алексея Брехта журналистам сообщили в Национальной полиции Украины на их запрос.
Правоохранители отметили, что расследуют дело по статье 272 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Из ответа также говорится, что досудебное расследование началось в день смерти Брехта и продолжается до сих пор.
Что известно о гибели экс-главы Укрэнерго?
В Министерстве энергетики Украины 21 января сообщили, что погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт. Причиной смерти стало поражение током на одной из подстанций во время выполнения работ.
Через несколько дней на сайте президента Украины появилась петиция с требованием присвоить звание Героя Украины Алексею Брехту. В петиции указано, что Брехт погиб, выполняя задание "на поле боя" за свет.
Уже 24 февраля Алексей Брехт посмертно был награжден званием Героя Украины за вклад в укрепление энергетической безопасности. Он посвятил работе в энергосистеме Украины более 25 лет, из которых 23 года работал в Укрэнерго, и почти год занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго", заменив на этой должности Владимира Кудрицкого.