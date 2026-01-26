Об этом написала автор петиции Светлана Дубас-Веремиенко.

Почему Алексею Брехту хотят присвоить звание Героя Украины?

На сайте петиций к президенту Украины просят присвоить звание Героя Украины бывшему руководителю Укрэнерго и энергетику, который погиб во время работы. Он с коллегами круглосуточно работал на одной из подстанций, чтобы вернуть жителям свет после циничных российских обстрелов. Во время выполнения работы Алексея Брехта, к сожалению, поразило током.

Я искренне уверена, что человек, который отдал жизнь за то, чтобы миллионы украинцев имели тепло и свет в домах, заслуживает высшую государственную награду и увековечения своего имени в топонимике столицы Украины,
– написала госпожа Светлана.

По состоянию на утро 26 января петиция собрала 986 подписей. На то, чтобы набрать необходимые 25 тысяч голосов, есть еще 88 дней.

Что известно об Алексее Брехте?

  • Алексей Брехт погиб во время работы по восстановлению электроснабжения – на объекте его поразило током. Он лично руководил всеми процессами, принимал креативные технические решения, чтобы уничтоженные объекты снова могли вернуть к работе. В день своей гибели 47-летний Алексей Александрович работал вторые сутки подряд и четко выполнял профессиональные обязанности.

  • Алексей Брехт посвятил энергетике более 25 лет своей жизни. Он был диспетчером, членом правления Укрэнерго и руководителем национальной компании.