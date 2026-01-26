Об этом написала автор петиции Светлана Дубас-Веремиенко.

Смотрите также Не блэкаут: какова цель ударов России по энергетике

Почему Алексею Брехту хотят присвоить звание Героя Украины?

На сайте петиций к президенту Украины просят присвоить звание Героя Украины бывшему руководителю Укрэнерго и энергетику, который погиб во время работы. Он с коллегами круглосуточно работал на одной из подстанций, чтобы вернуть жителям свет после циничных российских обстрелов. Во время выполнения работы Алексея Брехта, к сожалению, поразило током.

Я искренне уверена, что человек, который отдал жизнь за то, чтобы миллионы украинцев имели тепло и свет в домах, заслуживает высшую государственную награду и увековечения своего имени в топонимике столицы Украины,

– написала госпожа Светлана.

По состоянию на утро 26 января петиция собрала 986 подписей. На то, чтобы набрать необходимые 25 тысяч голосов, есть еще 88 дней.

Что известно об Алексее Брехте?

Алексей Брехт погиб во время работы по восстановлению электроснабжения – на объекте его поразило током. Он лично руководил всеми процессами, принимал креативные технические решения, чтобы уничтоженные объекты снова могли вернуть к работе. В день своей гибели 47-летний Алексей Александрович работал вторые сутки подряд и четко выполнял профессиональные обязанности.

Алексей Брехт посвятил энергетике более 25 лет своей жизни. Он был диспетчером, членом правления Укрэнерго и руководителем национальной компании.