В столице есть угроза полного блэкаута из-за массированных обстрелов врага, но украинские энергетики прилагают колоссальные усилия, чтобы не допустить этого. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что такие действия россиян – это не цель, а инструмент, чтобы украинцы прекратили психологически бороться со страной-агрессором.

С какой целью Россия уничтожает энергетику Украины?

Владимир Омельченко подчеркнул, что враг начал массированные удары по украинской энергетике, чтобы морально истощить украинцев. Кремль считает, что таким образом удастся давить на Украину, чтобы продвигать идею капитуляции нашего государства. Военное командование России очень этого хочет.

Несмотря на все, наша энергосистема до сих пор достаточно устойчива. Мы (энергетики – 24 Канал) сохраняем ее целостность, кто бы что ни говорил,

– подчеркнул он.

По всей Украине внедряются длительные графики отключения, чтобы сохранить целостность украинской энергетики, чтобы она не фрагментировалась. Если произойдет разделение на много частей, то управлять ею станет значительно сложнее.

В некоторых регионах нашего государства, по словам Омельченко, действительно возможны блэкауты, которые продлятся сутки или двое, но украинскую энергосистему все же удастся сохранить.

Кроме того, до завершения зимы осталось не так долго. С потеплением ситуация может улучшиться.

