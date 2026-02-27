Трагическое известие всколыхнуло Коломыю. Этот город потерял еще одного своего защитника. Об этом сообщил мэр Богдан Станиславский.
Что известно о гибели Любомира Фотуймы?
Любомир Фотуйма стал на защиту Украины в апреле 2025 года. Он служил стрелком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
8 февраля 2026 года в населенном пункте Старица Чугуевского района Харьковской области жизнь воина оборвалась. Его атаковал вражеский дрон-камикадзе.
От всей нашей общины выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего воина. Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память и вечная слава Герою,
– говорится в посте Станиславского.
Городской голова пообещал позже сообщить детали, когда община сможет попрощаться с защитником.
Кто еще недавно вернулся домой "на щите"?
- 11 ноября 2025 года погиб оператор беспилотников из Прикарпатья Мирослав Коза. Свой последний бой он принял вблизи Васильевки Донецкой области, где получил смертельные ранения из-за удара вражеского FPV-дрона по пункту управления. Тело военного эвакуировали, но долгое время его не могли идентифицировать. Только 24 февраля гибель Мирослава официально подтвердили.
- 16 октября 2024 года вблизи Цукурино в Донецкой области погиб Евгений Гомзяков из Львовской области. Более года он считался пропавшим без вести. Лишь недавно ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Он был единственным сыном у матери, собственной семьи не имел.
- 20 февраля стало известно о гибели военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг". Почти три года он считался пропавшим без вести. Тело бойца передали во время обмена в августе прошлого года.