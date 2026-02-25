Об этом сообщил городской голова Долины, что на Прикарпатье, Иван Дырив.

Что известно о защитнике?

Погиб украинский оператор беспилотников из Прикарпатья Мирослав Коза 11 ноября 2025 года. Свой последний бой принял вблизи населенного Васильевка Покровского района Донецкой области – именно там военный получил смертельные ранения в результате удара вражеским FPV-дроном по пункту дистанционного пилотирования.

Тело воина эвакуировали из района боевых действий, однако в течение длительного времени оно оставалось неидентифицированным.

Долгое время родные, друзья и собратья жили с надеждой и мучительной неизвестностью. Только 24 февраля личность погибшего удалось официально подтвердить.

Его подвиг – неоценим. Его мужество, преданность воинскому долгу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти,

– подчеркнул городской голова.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Мирослава Козы.

