Об этом сообщил городской голова Долины, что на Прикарпатье, Иван Дырив.
Что известно о защитнике?
Погиб украинский оператор беспилотников из Прикарпатья Мирослав Коза 11 ноября 2025 года. Свой последний бой принял вблизи населенного Васильевка Покровского района Донецкой области – именно там военный получил смертельные ранения в результате удара вражеским FPV-дроном по пункту дистанционного пилотирования.
Тело воина эвакуировали из района боевых действий, однако в течение длительного времени оно оставалось неидентифицированным.
Долгое время родные, друзья и собратья жили с надеждой и мучительной неизвестностью. Только 24 февраля личность погибшего удалось официально подтвердить.
Его подвиг – неоценим. Его мужество, преданность воинскому долгу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти,
– подчеркнул городской голова.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Мирослава Козы.
