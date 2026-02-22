Защитник жил на свободе всего год после возвращения из российской неволи. Об этом сообщили в Моршинском городском совете.

Что известно о трагической смерти украинского защитника?

Во время взаимного обмена пленных в феврале 2025 года в Моршин вернулся 26-летний Николай Комаров, который с 2022 года защищал Луганскую область. Последние четыре года он провел в плену. Жизнь мужчины оборвалась вскоре после возвращения.

В марте 2022 года Николай Комаров добровольно вступил в ряды 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Уже через месяц после начала службы он попал в плен. 5 февраля 2025 года военный был освобожден во время обмена.

Напомним! Во время обмена в феврале 2025 года домой вернулись 150 украинских защитников. Среди освобожденных – воины Военно-Морских сил, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

Что известно о последнем обмене военнопленных?