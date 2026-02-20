Об этом рассказал президент Зеленский 20 февраля.
Что сказал Зеленский об обмене пленными?
Зеленский отметил, что команда должна обеспечить условия для прогресса в гуманитарных вопросах.
Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время,
– сообщил президент.
По его словам, еще рано говорить о позитиве, но во время последних переговоров нашли конструктив, что в ближайшие дни стороны определятся с обменом – в каком количестве и когда он может состояться.
Напомним, что несколько дней назад президент отмечал, что Украина тщательно контролирует этот вопрос.
"Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", – говорил он.
Последние заявления Зеленского
Президент Зеленский рассказал, что США будут координировать процесс прекращения огня, а Украина поддерживает конструктивные переговоры с Россией.
Следующий раунд переговоров состоится до конца февраля. Фокус будет именно на гуманитарные вопросы и обмен военнопленных.
Предварительно, этот раунд пройдет в течение 10 следующих дней. Он, как и в предыдущий раз, состоится в Женеве.