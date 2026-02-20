Об этом рассказал президент Зеленский 20 февраля.

Что сказал Зеленский об обмене пленными?

Зеленский отметил, что команда должна обеспечить условия для прогресса в гуманитарных вопросах.

Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время,

– сообщил президент.

По его словам, еще рано говорить о позитиве, но во время последних переговоров нашли конструктив, что в ближайшие дни стороны определятся с обменом – в каком количестве и когда он может состояться.

Напомним, что несколько дней назад президент отмечал, что Украина тщательно контролирует этот вопрос.

"Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", – говорил он.

Последние заявления Зеленского