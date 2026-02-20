Следующий раунд переговоров может состояться в феврале и стать результативным, в частности по гуманитарным вопросам и обмену военнопленных. Об этом Владимир Зеленский написал в телеграмме.

Смотрите также В России анонсировали новую встречу с Украиной и США в Женеве: что говорят у Зеленского

Что сказал глава государства о роли США?

По словам Зеленского, Украина поддерживает конструктивные усилия Соединенных Штатов в переговорах и вносит в них только конструктив. Президент подчеркнул, что реальные шансы завершить войну достойно остаются и в значительной степени зависят от способности мира давить на агрессора.

Все три стороны признали, что мониторингом прекращения огня будут заниматься прежде всего американцы. Они будут председательствовать в этом направлении,

– отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что следующий раунд переговоров планируется уже в феврале, и Украина надеется на его результативность. Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона готова к лидерскому формату встречи, который может стать решающим для прогресса, в частности в гуманитарных вопросах и обменах военнопленными.

Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?