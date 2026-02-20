Следующий раунд переговоров может состояться в феврале и стать результативным, в частности по гуманитарным вопросам и обмену военнопленных. Об этом Владимир Зеленский написал в телеграмме.
Что сказал глава государства о роли США?
По словам Зеленского, Украина поддерживает конструктивные усилия Соединенных Штатов в переговорах и вносит в них только конструктив. Президент подчеркнул, что реальные шансы завершить войну достойно остаются и в значительной степени зависят от способности мира давить на агрессора.
Все три стороны признали, что мониторингом прекращения огня будут заниматься прежде всего американцы. Они будут председательствовать в этом направлении,
– отметил Зеленский.
Глава государства также добавил, что следующий раунд переговоров планируется уже в феврале, и Украина надеется на его результативность. Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона готова к лидерскому формату встречи, который может стать решающим для прогресса, в частности в гуманитарных вопросах и обменах военнопленными.
Как продвигаются мирные переговоры по завершению войны в Украине?
Зеленский заявил, что Украина готова к компромиссам, но не ценой своей независимости и суверенитета. Украина считает, что требования России по территориям являются ультиматумом, а не компромиссом.
Специально для 24 Канала эксперты проанализировали ход мирных переговоров в Женеве. Они отмечают, что переговоры между Украиной, Россией и США в Женеве не принесли существенного прогресса, хотя были согласованы некоторые процедурные моменты. Россия не проявляет готовности к компромиссам, а США могут изменить ситуацию, усилив военную поддержку Украины, в то время как Китай имеет значительное влияние на Россию.
На мирных переговорах в Женеве Украина и Россия достигли прогресса в военном направлении, но остаются разногласия в политических вопросах и вопросе Донбасса. Зеленский отметил, что Украина не может согласиться на предложение России выйти из Донбасса в обмен на завершение войны, подчеркивая необходимость гарантий.