Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Смотрите также Знаю Россию лучше, чем он Украину, – Зеленский потроллил "исторические знания" Путина

Что мешает достижению мирного соглашения?

Президент рассказал, что в военном направлении стороны близки к согласованию документа, в котором будет четко прописано, как именно будут контролировать соблюдение режима прекращения огня сразу после его объявления.

По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции – даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий,

– признался украинский президент в недавнем интервью.

Владимир Зеленский напомнил, что во время переговоров в Саудовской Аравии в 2025 году США предлагали прекратить огонь, зафиксировать линию разграничения и решать территориальные вопросы дипломатическим путем.

Но сейчас стороны "немного вышли из той позиции", хотя Украина демонстрировала готовность к соблюдению предложенной позиции. Он отметил, что хочет поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог между сторонами.

Но это не означает, что я приму все,

– уточнил он.

Какие требования выдвигает Россия?

Кроме вышеупомянутого, украинский президент заявил, что Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса в обмен на завершение войны, однако Киев не может согласиться на юридическое признание этих территорий российскими.

Я не могу поддержать такую идею. Думаю, что даже при очень тяжелых обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины,

– отметил он.

По его мнению, Украине нужны сильные гарантии безопасности, в частности, от США, присутствие европейцев, а также украинская армия в размере 800 тысяч. Но даже при этих условиях "никто не может дать нам слово, что Путин не придет снова".

"И один из очень важных моментов – линии обороны. Поэтому когда мы говорим о безопасности, когда мы говорим о Донбассе, о Донецкой области, я также думаю как президент о линии обороны, которые там очень сильные", – резюмировал он.

О чем еще сказал Зеленский в интервью?