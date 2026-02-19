Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
Дивіться також Знаю Росію краще, ніж він Україну, – Зеленський потролив "історичні знання" Путіна
Що заважає досягненю мирної угоди?
Президент розповів, що у військовому напрямку сторони близькі до погодження документа, у якому буде чітко прописано, як саме контролюватимуть дотримання режиму припинення вогню відразу після його оголошення.
За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції – навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки зору щодо питання територій,
– зізнався український президент у нещодавньому інтерв'ю.
Володимир Зеленський нагадав, що під час переговорів у Саудівській Аравії у 2025 році США пропонували припинити вогонь, зафіксувати лінію розмежування та вирішувати територіальні питання дипломатичним шляхом.
Але наразі сторони "трохи вийшли з тієї позиції", хоч Україна демонструвала готовність до дотримання запропонованої позиції. Він зазначив, що хоче підтримати будь-який формат, аби не припиняти діалог між сторонами.
Але це не означає, що я прийму все,
– уточнив він.
Які вимоги висуває Росія?
Крім вищезгаданого, український президент заявив, що Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу в обмін на завершення війни, однак Київ не може погодитися на юридичне визнання цих територій російськими.
Я не можу підтримати таку ідею. Думаю, що навіть за дуже важких обставин я не впевнений, що наш народ буде до цього готовий. Тому що, як ви сказали, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України,
– зауважив він.
На його думку, Україні потрібні сильні гарантії безпеки, зокрема, від США, присутність європейців, а також українська армія в розмірі 800 тисяч. Але навіть за цих умов "ніхто не може дати нам слово, що Путін не прийде знову".
"І один із дуже важливих моментів – лінії оборони. Тому коли ми говоримо про безпеку, коли ми говоримо про Донбас, про Донецьку область, я також думаю як президент про лінії оборони, які там дуже сильні", – резюмував він.
Про що ще сказав Зеленський в інтерв'ю?
Він припустив, що Росія хоче замінити його на посаді президента України. Попри це, він готовий провести президентські вибори, але для цього потрібне хоча б двомісячне перемир'я для забезпечення необхідних умов.
Також Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться з випадками корупції. За його словами, будується велика антикорупційна інфраструктура, і що Київ відкритий до обговорення внутрішніх проблем.
Водночас у Зеленського запитали, чи віддав би той наказ вбити Володимира Путіна, якби виникла така можливість. Президент відповів, що не впевнений у тому, що це вбивство щось би кардинально змінило у системі.