Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Дивіться також Знаю Росію краще, ніж він Україну, – Зеленський потролив "історичні знання" Путіна

Що заважає досягненю мирної угоди?

Президент розповів, що у військовому напрямку сторони близькі до погодження документа, у якому буде чітко прописано, як саме контролюватимуть дотримання режиму припинення вогню відразу після його оголошення.

За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції – навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки зору щодо питання територій,

– зізнався український президент у нещодавньому інтерв'ю.

Володимир Зеленський нагадав, що під час переговорів у Саудівській Аравії у 2025 році США пропонували припинити вогонь, зафіксувати лінію розмежування та вирішувати територіальні питання дипломатичним шляхом.

Але наразі сторони "трохи вийшли з тієї позиції", хоч Україна демонструвала готовність до дотримання запропонованої позиції. Він зазначив, що хоче підтримати будь-який формат, аби не припиняти діалог між сторонами.

Але це не означає, що я прийму все,

– уточнив він.

Які вимоги висуває Росія?

Крім вищезгаданого, український президент заявив, що Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу в обмін на завершення війни, однак Київ не може погодитися на юридичне визнання цих територій російськими.

Я не можу підтримати таку ідею. Думаю, що навіть за дуже важких обставин я не впевнений, що наш народ буде до цього готовий. Тому що, як ви сказали, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України,

– зауважив він.

На його думку, Україні потрібні сильні гарантії безпеки, зокрема, від США, присутність європейців, а також українська армія в розмірі 800 тисяч. Але навіть за цих умов "ніхто не може дати нам слово, що Путін не прийде знову".

"І один із дуже важливих моментів – лінії оборони. Тому коли ми говоримо про безпеку, коли ми говоримо про Донбас, про Донецьку область, я також думаю як президент про лінії оборони, які там дуже сильні", – резюмував він.

Про що ще сказав Зеленський в інтерв'ю?